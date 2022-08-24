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Псевдофутбол окупантів. РФ створює чемпіонат для захоплених територій України та Грузії

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Росія, Середа 24 серпня 2022 18:22
Псевдофутбол окупантів. РФ створює чемпіонат для захоплених територій України та Грузії Фото: РФ створює чемпіонат для захоплених територій України та Грузії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованій Євпаторії відбувся форум "Співдружність", де окупанти вирішили створити так звану Лігу Співдружності з футболу, куди увійдуть команди із захоплених регіонів України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генпродюсера "Матч ТВ" Василя Конова.

Так, на форумі було ухвалено рішення про створення Ліги Співдружності, до якої увійдуть команди з окупованих:

  • Донецької, Луганської областей;
  • грузинських Абхазії та Південної Осетії;
  • Херсонської, Запорізької та Харківської областей;
  • Криму та Севастополя.

За його словами, нова ліга не належить структурам Російського футбольного союзу (РФС), але клуби, що входять до неї, можуть бути прийняті до другої ліги Росії - ФНЛ, але за умови "проходження всіх необхідних умов ліцензування".

Нагадаємо, що одразу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну російські клуби та збірні були відсторонені від участі в змаганнях FIFA і UEFA.

У травні союз європейських футбольних асоціацій продовжив відсторонення футбольних клубів на сезон 2022/23 під своєю егідою.

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