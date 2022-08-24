Псевдофутбол окупантів. РФ створює чемпіонат для захоплених територій України та Грузії

В окупованій Євпаторії відбувся форум "Співдружність", де окупанти вирішили створити так звану Лігу Співдружності з футболу, куди увійдуть команди із захоплених регіонів України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генпродюсера "Матч ТВ" Василя Конова.

Так, на форумі було ухвалено рішення про створення Ліги Співдружності, до якої увійдуть команди з окупованих:

Донецької, Луганської областей;

грузинських Абхазії та Південної Осетії;

Херсонської, Запорізької та Харківської областей;

Криму та Севастополя.

За його словами, нова ліга не належить структурам Російського футбольного союзу (РФС), але клуби, що входять до неї, можуть бути прийняті до другої ліги Росії - ФНЛ, але за умови "проходження всіх необхідних умов ліцензування".