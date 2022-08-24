Українські військові збили російський безпілотник "Орлан" у Чернігівській області

Українські військові сьогодні "приземлили" російський БПЛА "Орлан-10" у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Близько 15:30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат", - заявили в оперативному командуванні "Північ". Збити ворожий "Орлан-10" вдалося над Чернігівським районом. Військові повідомляють, що повітряна тривога триває та закликає бути уважними та обережними.