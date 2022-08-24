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Українські військові збили російський безпілотник "Орлан" у Чернігівській області

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Україна, Середа 24 серпня 2022 16:21
Українські військові збили російський безпілотник "Орлан" у Чернігівській області Фото: Українські військові збили російський безпілотник "Орлан" у Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові сьогодні "приземлили" російський БПЛА "Орлан-10" у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Близько 15:30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат", - заявили в оперативному командуванні "Північ".

Збити ворожий "Орлан-10" вдалося над Чернігівським районом. Військові повідомляють, що повітряна тривога триває та закликає бути уважними та обережними.

Нагадаємо, що Росія за пів року війни втратила військової техніки на понад 16 млрд доларів.

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