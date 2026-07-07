Манявский Скит стал "вторым Афоном". Кого почитает сегодня ПЦУ и почему это важно
7 июля ПЦУ чтит память великих подвижников - святых, которые считаются основателями уникальной Манявской обители, известной также как "второй" или "Украинский Афон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Главное:
- Кого вспоминают: 7 июля Православная Церковь Украины чтит память преподобных Иова и Феодосия Манявских.
- Кто это: выдающиеся украинские подвижники и основатели Манявского Скита.
- Исторический контекст: монастырь был основан в начале XVII века в ответ на вызовы для украинского православия.
- Причем здесь Афон: Манявский Скит назвали "вторым" или "Украинским Афоном" за строгий устав и аскетизм.
- Наследие: преподобный Иов был опытным афонским монахом, а Феодосий - его верным последователем, вместе они развивали духовную обитель, ставшую центром монашеской жизни на Прикарпатье.
Кого именно почитает ПЦУ 7 июля
Согласно действующему новоюлианскому календарю, 7 июля ПЦУ чтит память преподобных Иова и Феодосия Манявских.
Верующим напомнили, что преподобные отцы Иов и Феодосий Манявские почитаются Украинской Церковью как:
- большие подвижники;
- наставники в монашеской жизни;
- защитники веры христианской и православной Церкви;
- основатели одного из самых известных духовных центров Украины - уникального Манявского Скита на Прикарпатье.
7 июля - день памяти преподобных Иова и Феодосия Манявских (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Как и когда встретились эти украинские святые
В ПЦУ рассказали, что эти украинские святые подвизались (действовали) в начале XVII века.
Преподобный Иов, родом из Ивано-Франковской области, в мире имел имя Иоанн Княгиницкий.
Он на протяжении 12 лет совершал монашеский подвиг на Святой Горе Афон.
Когда Иов услышал о заключении Берестейской унии и угрозах, возникших тогда перед украинским православием, он:
- получил благословение афонских старцев;
- вернулся со Святой Горы на Прикарпатье;
- начал дело основания и восстановления монастырей на родной земле.
В 1608 году к преподобному Иову пришел иеродиакон Феодосий.
"Которого отец сразу выделил среди других, видя в нем большую ревность и смирение", - отметили в ПЦУ.
Так Феодосий стал неутомимым помощником преподобного Иова во всех монастырских трудах и нуждах.
Почему Манявский Скит назвали "вторым Афоном"
По благословению Божию и стараниям подвижников был построен монастырь.
"И к празднику Воздвижения Честного Креста в 1612 году был освящен монастырский храм", - сообщили в ПЦУ.
Отмечается, что в новой святой обители Иов Манявский ввел самый строгий устав святителя Василия Великого.
Именно за строгость устава и аскетизм Манявский Скит был назван "вторым Афоном" или "Украинским Афоном".
Манявский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь возле села Манява Ивано-Франковской области (фото: uk.wikipedia.org/wiki/Katewari)
В ПЦУ добавили, что своими неутомимыми молитвенными трудами и работой преподобные развивали Манявскую обитель, где подвизалось большое количество монахов.
Чем еще известны Иов и Феодосий Манявские
Согласно информации ПЦУ, преподобный Иов Манявский был:
- не только организатором монашеской жизни;
- но и духовным наставником целого поколения монахов.
"Его святость, аскетизм и любовь к истине оставили глубокий след в истории украинского монашества", - объяснили украинцам.
Тем временем преподобный Феодосий Манявский, последователь Иова, продолжил его дело с преданностью и вдохновением.
Именно он:
- укрепил монашеское братство;
- приложил усилия к развитию обители;
- поддерживал строгий устав и духовную атмосферу молитвы.
"Преподобные и богоносные отцы наши, Иов и Феодосий Манявские, молите Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее мы рассказывали про самые важные праздники июля 2026 года по новому календарю ПЦУ.
Кроме того, ПЦУ объяснила, что такое грех и как не превратить его в "смертный".
Читайте также, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.