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Манявский Скит стал "вторым Афоном". Кого почитает сегодня ПЦУ и почему это важно

10:36 07.07.2026 Вт
4 мин
Откуда в Украине взялся "второй Афон" и в чем его особенность?
aimg Ирина Костенко
Манявский Скит стал "вторым Афоном". Кого почитает сегодня ПЦУ и почему это важно 7 июля ПЦУ чтит память основателей Манявского Скита (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
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7 июля ПЦУ чтит память великих подвижников - святых, которые считаются основателями уникальной Манявской обители, известной также как "второй" или "Украинский Афон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Главное:

  • Кого вспоминают: 7 июля Православная Церковь Украины чтит память преподобных Иова и Феодосия Манявских.
  • Кто это: выдающиеся украинские подвижники и основатели Манявского Скита.
  • Исторический контекст: монастырь был основан в начале XVII века в ответ на вызовы для украинского православия.
  • Причем здесь Афон: Манявский Скит назвали "вторым" или "Украинским Афоном" за строгий устав и аскетизм.
  • Наследие: преподобный Иов был опытным афонским монахом, а Феодосий - его верным последователем, вместе они развивали духовную обитель, ставшую центром монашеской жизни на Прикарпатье.

Кого именно почитает ПЦУ 7 июля

Согласно действующему новоюлианскому календарю, 7 июля ПЦУ чтит память преподобных Иова и Феодосия Манявских.

Верующим напомнили, что преподобные отцы Иов и Феодосий Манявские почитаются Украинской Церковью как:

  • большие подвижники;
  • наставники в монашеской жизни;
  • защитники веры христианской и православной Церкви;
  • основатели одного из самых известных духовных центров Украины - уникального Манявского Скита на Прикарпатье.

Манявский Скит стал &quot;вторым Афоном&quot;. Кого почитает сегодня ПЦУ и почему это важно7 июля - день памяти преподобных Иова и Феодосия Манявских (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как и когда встретились эти украинские святые

В ПЦУ рассказали, что эти украинские святые подвизались (действовали) в начале XVII века.

Преподобный Иов, родом из Ивано-Франковской области, в мире имел имя Иоанн Княгиницкий.

Он на протяжении 12 лет совершал монашеский подвиг на Святой Горе Афон.

Когда Иов услышал о заключении Берестейской унии и угрозах, возникших тогда перед украинским православием, он:

  • получил благословение афонских старцев;
  • вернулся со Святой Горы на Прикарпатье;
  • начал дело основания и восстановления монастырей на родной земле.
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В 1608 году к преподобному Иову пришел иеродиакон Феодосий.

"Которого отец сразу выделил среди других, видя в нем большую ревность и смирение", - отметили в ПЦУ.

Так Феодосий стал неутомимым помощником преподобного Иова во всех монастырских трудах и нуждах.

Почему Манявский Скит назвали "вторым Афоном"

По благословению Божию и стараниям подвижников был построен монастырь.

"И к празднику Воздвижения Честного Креста в 1612 году был освящен монастырский храм", - сообщили в ПЦУ.

Отмечается, что в новой святой обители Иов Манявский ввел самый строгий устав святителя Василия Великого.

Именно за строгость устава и аскетизм Манявский Скит был назван "вторым Афоном" или "Украинским Афоном".

Манявский Скит стал &quot;вторым Афоном&quot;. Кого почитает сегодня ПЦУ и почему это важноМанявский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь возле села Манява Ивано-Франковской области (фото: uk.wikipedia.org/wiki/Katewari)

В ПЦУ добавили, что своими неутомимыми молитвенными трудами и работой преподобные развивали Манявскую обитель, где подвизалось большое количество монахов.

Чем еще известны Иов и Феодосий Манявские

Согласно информации ПЦУ, преподобный Иов Манявский был:

  • не только организатором монашеской жизни;
  • но и духовным наставником целого поколения монахов.

"Его святость, аскетизм и любовь к истине оставили глубокий след в истории украинского монашества", - объяснили украинцам.

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Тем временем преподобный Феодосий Манявский, последователь Иова, продолжил его дело с преданностью и вдохновением.

Именно он:

  • укрепил монашеское братство;
  • приложил усилия к развитию обители;
  • поддерживал строгий устав и духовную атмосферу молитвы.

"Преподобные и богоносные отцы наши, Иов и Феодосий Манявские, молите Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее мы рассказывали про самые важные праздники июля 2026 года по новому календарю ПЦУ.

Кроме того, ПЦУ объяснила, что такое грех и как не превратить его в "смертный".

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