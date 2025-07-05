Как выглядит самый модный френч на лето: пример от Инны Белень из "Холостяка"

Инна Белень, победительница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк", показала самый модный френч этого лета. Такой маникюр отличается мягкими кремовыми оттенками и минималистичным стилем, который идеально подходит для жарких дней и любых образов.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories в ее Instagram .

Какой маникюр сделала Инна Белень

Белень сделала молочный френч - оригинальный вариант французского маникюра

Напомним, классический французский маникюр выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносится белый цвет. А сейчас на пике популярности френч с молочной базой.

Инна Белень показала трендовый маникюр на лето 2025 (скриншот)

Как сделать молочный френч

1. Перед началом процедуры нанесения гель-лака необходимо подготовить ноготь: снять предыдущее покрытие, очистить ноготь от кутикулы с помощью ремувера и придать ногтю желаемую форму, используя бафик и пилки.

2. Далее очищаем ногтевую пластину с помощью дезинфицирующего и обезжиривающего средства.

3. Использование праймера поможет будущему гель-лаку хорошо и долго держаться на ногтевой пластине. Наносим его.

4. Подбираем необходимый цвет лака - для молочного френча берем светло-белый или цвет слоновой кости.

5. Аккуратно прорисовываем "улыбки" френча белой гель-краской.

6. Покрываем ноготь топом.

7. Наносим и растираем масло для кутикулы.

Молочный френч - стильный вариант на лето (фото: instagram.com/castella.nails)

Молочный френч - это свежая и нежная вариация классического французского маникюра, которая набирает популярность среди модниц и мастеров ногтевого дизайна.

Особенности молочного френча

Цветовая палитра

Вместо привычной розовой базы на ногтях используется молочный, кремовый или светло-бежевый оттенок. Он мягче розового и создает более естественный и нежный эффект.

Эффект натуральности

Молочный френч отлично подходит тем, кто любит минимализм и элегантность. Такой маникюр смотрится очень аккуратно и подходит для любого случая - от деловой встречи до романтического ужина.

Вариации дизайна

Молочный оттенок можно сочетать с прозрачной или нежно-розовой базой, а также добавлять легкий глянец или матовый финиш. Часто используют тонкие линии или минималистичные рисунки, чтобы подчеркнуть изысканность.

Универсальность

Такой маникюр хорошо смотрится на ногтях любой длины и формы, особенно актуален для средних и коротких ногтей.

Почему молочный френч - тренд 2025

Этот дизайн отвечает современным тенденциям на естественность и уход за собой, при этом добавляя нотку нежности и стиля. Он заменяет строгий классический френч на что-то более мягкое и женственное, оставаясь при этом всегда актуальным.

Вариант маникюра на лето 2025 (фото: instagram.com/floridanailartist)