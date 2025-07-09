Украинский триумф в Париже: Руслан Багинский открыл бутик в Galeries Lafayette. Почему это важно?

Украинский бренд головных уборов и аксессуаров Ruslan Baginskiy сделал значительный шаг в мировой фэшн-индустрии, открыв поп-ап бутик в легендарном парижском универмаге Galeries Lafayette Paris Haussmann.

РБК-Украина рассказывает больше об этом событии и о том, почему оно является мощным культурным месседжем от Украины миру.

Как Ruslan Baginskiy покоряет Париж

Украинский дизайнер совершил беспрецедентный шаг в мировой фэшн-индустрии, оформив 12 знаковых витрин легендарного универмага Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Этот масштабный проект, который стартовал 8 июля 2025 года и продлится до 25 августа, стал первым подобным достижением для украинского бренда за рубежом и вошел в официальную программу кутюрной Недели моды в Париже.

Основатель бренда Руслан Багинский не скрывает гордости, ведь его команда превратила самые популярные витрины Galeries Lafayette в художественные инсталляции.

Руслан Багинский открыл бутик в Париже (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

В самом центре Парижа, где ежегодно бывает около 27 миллионов посетителей, теперь сияет украинский дизайн.

Особой деталью оформления фасада стал огромный баннер в сине-желтых цветах площадью 140 квадратных метров, символизирующий украинское присутствие и несокрушимость.

"Это большая честь - быть среди тех, кого приглашают на такой takeover... Мы все знаем, как трудно сейчас создавать. И этот проект дался нам с невероятными усилиями. Но мы также знаем, как это важно. Потому что это означает, что мы - есть. Спасибо всем, кто рядом. Слава Украине! Дальше будет!" - отметил Руслан, подчеркивая символичность события, которое совпадает с десятилетием деятельности бренда.

Руслан Багинский открыл бутик в Париже (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Больше, чем витрины: поп-ап и shop-in-shop

Кроме оформления витрин, Багинский также открыл собственный поп-ап бутик и магазин в формате shop-in-shop (магазин в магазине) внутри Galeries Lafayette.

Это позволяет посетителям не только насладиться визуальной эстетикой, но и приобрести продукцию бренда, что является важным коммерческим шагом.

Руслан Багинский открыл бутик в Париже (скриншот)

Украинский дизайн на международной арене

Включение проекта Ruslan Baginskiy в официальную программу кутюрной Недели моды в Париже является знаковым событием для всей украинской модной индустрии.

По словам соосновательницы и главы оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирины Данилевской, это подчеркивает значимость украинского дизайна на международной арене.

Почему открытие бутика Ruslan Baginskiy в Париже - это важно

Ruslan Baginskiy стал первым украинским брендом, который реализовал такой масштабный проект в Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Это открывает двери и служит примером для других украинских дизайнеров, доказывая, что отечественная модная индустрия способна конкурировать и занимать достойное место на мировых подиумах.

Руслан Багинский открыл бутик в Париже (скриншот)

Таким образом, присутствие Ruslan Baginskiy в сердце мировой моды - это не просто успех одного дизайнера, а мощный символ устойчивости, креативности и признания Украины на международной арене.

Руслан Багинский открыл бутик в Париже (скриншот)

Факты о Ruslan Baginskiy

Бренд Ruslan Baginskiy был основан в 2015 году во Львове Русланом Багинским, который начал свою карьеру как стилист, а затем увлекся созданием головных уборов.

Первые изделия изготавливались вручную, с использованием техник, которые были переняты из местных львовских мастерских.

Дизайнер черпает вдохновение из украинских народных костюмов, свадебных обрядов и семейных архивов.

Руслан Багинский (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy)

Бренд быстро получил мировую известность благодаря своим уникальным головным уборам. Среди его поклонниц - такие звезды, как Мадонна, Джиджи и Белла Хадид, Пэрис Хилтон, Ванесса Паради и другие.

Головной убор Ruslan Baginskiy можно увидеть на Эшли Парк (Минди Чен) в 3-м эпизоде и на Лили Коллинз (Эмили Купер) в 4-м эпизоде 4 сезона сериала Netflix "Эмили в Париже".