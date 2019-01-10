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Трамп не буде відповідати на нові питання спецпрокурора Мюллера по справі про втручання РФ

Новини » Політика    10.01.2019 - 06:49
Трамп не буде відповідати на нові питання спецпрокурора Мюллера по справі про втручання РФ
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Адвокат Трампа повідомив, що всі потрібні розслідування відповіді були сказані раніше

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився відповідати на нові питання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив адвокат глави держави Рудольф Джуліані, команда спецпрокурора знову підняла питання про те, щоб президент США відповів на додаткові запитання по "російській справі". Однак Трамп відмовився.

"Наскільки це стосується нас, все завершено. Нас не переконали в тому, що у них залишилися питання, на які вони вже не знали відповідей", - сказав адвокат.

Джуліані додав, що в нинішній ситуації команда Мюллера може направити Трампу повістку.

Зазначимо, спепрокурор Роберт Мюллер веде розслідування з приводу російського втручання в президентські вибори 2016 року в США ще з травня минулого року.

Нагадаємо, у Вашингтоні, 4 січня 2019 року, Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання РФ президентські вибори США 2016 року.

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