Манафорт обговорював з ймовірним агентом Кремля "мирний план" щодо України

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Адвокати Манафорта відкидають, що той брехав слідству щодо своїх зустрічей з Килимником

Спецпрокурор Сполучених Штатів Америки (США) Роберт Мюллер заявив, що екс-очільник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт передавав данні соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику. Це випливає із судових документів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними слідства, останній був керівником київського офісу компанії Манафорта, його також підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.

Як зазначається, адвокати Манафорта відкидають, що той брехав слідству щодо своїх зустрічей з Килимником.

Вони наполягають, що він не пам'ятає усі деталі передвиборчої кампанії 2016 року. З судових документів випливає, що Манафорт зустрічався з Килимником у Мадриді. Згодом представник Манафорта Джейсон Малоні заявив, що зустріч відбулася в лютому 2017 року, вже після обрання Трампа президентом.

Наразі невідомо, чи були дані соцопитувань, які передавав Манафорт, закритими. Утім слідство вважає, що Кремль міг використати ці дані для втручання в американські вибори, зазначає агентство AP.

Окрім того, стало відомо, що Манафорт обговорював з Килимником "мирний план" щодо України. Ця інформація може бути важливою в контексті того, що політтехнолог міг вплинути на позицію республіканців у питанні українського конфлікту.

Раніше РБК-Україна писало, що адвокатам колишнього голови виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта не вдалося приховати частину відповіді на твердження спеціального прокурора Роберта Мюллера про неодноразову брехню їхнього клієнта федеральним слідчим, як планувалося.

Також повідомлялося, що у переданих документах до суду округу Колумбія заявлено, що колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт брехав ФБР і команді спецпрокурора Роберта Мюллера про свої зв'язки з адміністрацією президента і про отримання платежів.