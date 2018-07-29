Манафорт вимагає видалити фотографії з Януковичем з своєї справи

Колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа зажадав вилучити зі справи фотографії, на яких він разом з колишнім президентом України

Адвокати Пола Манафорта, якого підозрюють в ухилянні від сплати податків, вимагають прибрати зі справи 474 сторінки, серед яких фотографії з колишнім президентом України. Про це повідомляє Bloomberg.

Фотографії були зроблені під час роботи Пола Манафорта в Україні, коли він допомагав Віктору Януковичу в ході передвиборної компанії. Адвокати політконсультанта вважають, що дані матеріали є недоречними і упередженими до ходу судового процесу.

Прокуратура США з доводами адвоката не згодна. Вони заявили, що дані документи краще показують, як заробляв гроші Манафорт в Україні, а люди що присутні на фотознімках є тими, хто передавав гроші підозрюваному, які в підсумку були переведені на рахунки в офшорах.

На знімках поряд з Манафортом можна побачити і Віктора Януковича, під час зйомок рекламних роликів.

Нагадаємо, слідчі групи Мюллера надали документи співпраці Манафорта і Януковича. В електронному листуванні обговорюється політична кампанія Віктора Януковича і Партії регіонів під час робочих поїздок українського політика.