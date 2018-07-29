Следователи группы Мюллера предоставили документы сотрудничества Манафорта и Януковича

Следователи группы Роберта Мюллера предоставили около 300 документов, которые раскрывают детали совместной работы Пола Манафорта и Партии Регионов

Стали известны детали работы Пола Манафорта и Виктора Януковича. Об этом передает Голос Америки.

В электронной переписке обговаривается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов во время рабочих поездок украинского политика.

Среди документов присутствуют слова Манафорта, где он говорит, что они активно развивали концепцию антисемитизма, как часть взглядов украинской оппозиции, что было главной частью "нашей вашингстонской стратегии".

Присутствует письмо Пола Манафорта своему партнеру - Тэду Дивайну, в котором описано как именно должно выглядеть выступление Николая Азарова.

"Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить избирательную платформу. Янукович выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу “Украина для людей", - говорится в письме Манафорта.

Среди прочих документов фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов - это 565 тыс долларов.

Напомним, спецпрокурор Мюллер опубликовал список свидетелей по делу Манафорта. Спецпрокурор планирует с помощью свидетельских показаний подтвердить и дополнить доказательства в налоговом мошенничестве Манафорта.