Манафорт требует удалить фотографии с Януковичем из своего дела

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа потребовал изъять из дела фотографии, на которых он вместе с бывшим президентом Украины

Адвокаты Пола Манафорта, которого подозревают в уклонении налогов, требуют убрать из дела 474 страницы, среди которых фотографии с бывшим президентом Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Фотографии были сделаны во время работы Пола Манафорта в Украине, когда он помогал Виктору Януковичу в ходе предвыборной компании. Адвокаты политконсультанта считают, что данные материалы являются неуместными и предвзятыми к ходу судебного процесса.

Прокуратура США с доводами адвоката не согласна. Они заявили, что данные документы лучше показывают, как зарабатывал деньги Манафорт в Украине, а люди что присутствуют на фотоснимках являются теми, кто передавал деньги подозреваемому, которые в итоге были переведены на счета в офшорах.

На снимках рядом с Манафортом можно увидеть и Виктора Януковича, во время съемок рекламных роликов.

Напомним, следователи группы Мюллера предоставили документы сотрудничества Манафорта и Януковича. В электронной переписке обговаривается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов во время рабочих поездок украинского политика.