Манафорт требует удалить фотографии с Януковичем из своего дела

Новости Политика 29.07.2018 - 01:32
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа потребовал изъять из дела фотографии, на которых он вместе с бывшим президентом Украины

Адвокаты Пола Манафорта, которого подозревают в уклонении налогов, требуют убрать из дела 474 страницы, среди которых фотографии с бывшим президентом Украины. Об этом сообщает Bloomberg

Фотографии были сделаны во время работы Пола Манафорта в Украине, когда он помогал Виктору Януковичу в ходе предвыборной компании. Адвокаты политконсультанта считают, что данные материалы являются неуместными и предвзятыми к ходу судебного процесса. 

Прокуратура США с доводами адвоката не согласна. Они заявили, что данные документы лучше показывают, как зарабатывал деньги Манафорт в Украине, а люди что присутствуют на фотоснимках являются теми, кто передавал деньги подозреваемому, которые в итоге были переведены на счета в офшорах. 

На снимках рядом с Манафортом можно увидеть и Виктора Януковича, во время съемок рекламных роликов. 

Напомним, следователи группы Мюллера предоставили документы сотрудничества Манафорта и ЯнуковичаВ электронной переписке обговаривается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов во время рабочих поездок украинского политика. 

Следователи группы Мюллера предоставили документы сотрудничества Манафорта и Януковича Спецпрокурор Мюллер опубликовал список свидетелей по делу Манафорта
Теги:  Янукович,  Пол Манафорт,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС