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"Ман Сіті" знову забив двічі гладбахській "Боруссії" і оформив путівку в 1/4 фіналу ЛЧ

Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Сіті" переміг і у другому матчі "Боруссію" Меэнхенгладбах - 2:0. Українець Олександр Зінченко вийшов на поле в середині другого тайму.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

"Ман Сіті" вирішив всі питання вже на старті поєдинку. Спершу на 12-й хвилині шикарний удар з-за меж штрафного вдався Де Брюйне - 1:0.

А через шість хвилин "блакитні" відзначилися вдруге. Фолден протягнув м'яч через півполя і вивів Гюндогана на зустріч з кіпером гладбахської "Боруссії". Той в один дотик переправив м'яч у сітку - 2:0.

У другому поєдинку команди результативними діями не відзначалися. При цьому на 63-й хвилині на полі з'явився українець Олександр Зінченко.

Відзначимо, що команди Гвардіоли за 12 років забили більше ніж 100 голів в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, сьогодні також "Реал" оформив путівку у чвертьфінал ЛЧ. Мадридці перемогли у другому матчі "Атланту" 3:1.

Також минулого тижня відбулися ще чотири матчі у відповідь 1/8 фіналу ЛЧ:

"Ювентус" "Порту" 3:2 (4:4);

"Боруссія Д" - "Севілья" 2:2 (5:4);

"Ліверпуль" - "Лейпциг" 2:0 (4:0;

"ПСЖ" - "Барселона" 1:1 (5:2).

Завтра визначаться останні чвертьфіналісти ЛЧ. Зіграють "Челсі" - "Атлетіко" (1:0 перший матч) і "Баварія" - "Лаціо" (4:1).

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