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"Ман Сити" вновь забил дважды гладбахской "Боруссии" и оформил путевку в 1/4 финала ЛЧ

Автор: Игорь Литвиненко

"Манчестер Сити" победил и во втором матче "Боруссию" Меэнхенгладбах - 2:0. Украинец Александр Зинченко вышел на поле в середине второго тайма.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

"Ман Сити" решил все вопросы уже на старте поединка. Сперва на 12-й минуте шикарный удар из-за пределов штрафной удался Де Брюйне - 1:0.

А спустя еще шесть минут "голубые" отметились во второй раз. Фолден протянул мяч через полполя и вывел Гюндогана на встречу с кипером гладбахской "Боруссии". Тот в одно касание переправил мяч в сетку - 2:0.

Во втором поединке команды результативными действиями не отмечались. При этом на 63-й минуте на поле появился украинец Александр Зинченко.

Отметим, что команды Гвардиолы за 12 лет забили более 100 голов в Лиге чемпионов.

Отметим, сегодня также "Реал" оформил путевку в четвертьфинал ЛЧ. Мадридцы победили во втором матче "Атланту" 3:1.

Также на прошлой неделе состоялись еще четыре ответных матча 1/8 финала ЛЧ:

"Ювентус" - "Порту" 3:2 (4:4);

"Боруссия Д" - "Севилья" 2:2 (5:4);

"Ливерпуль" - "Лейпциг" 2:0 (4:0);

"ПСЖ" - "Барселона" 1:1 (5:2).

Завтра определятся последние четвертьфиналисты ЛЧ. Сыграют "Челси" - "Атлетико" (1:0 первый матч) и "Бавария" - "Лацио" (4:1).

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Новости Украины Манчестер СитиБоруссия
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