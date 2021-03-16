"Ман Сити" вновь забил дважды гладбахской "Боруссии" и оформил путевку в 1/4 финала ЛЧ

"Ман Сити" решил все вопросы уже на старте поединка. Сперва на 12-й минуте шикарный удар из-за пределов штрафной удался Де Брюйне - 1:0.

А спустя еще шесть минут "голубые" отметились во второй раз. Фолден протянул мяч через полполя и вывел Гюндогана на встречу с кипером гладбахской "Боруссии". Тот в одно касание переправил мяч в сетку - 2:0.

Во втором поединке команды результативными действиями не отмечались. При этом на 63-й минуте на поле появился украинец Александр Зинченко.

Отметим, что команды Гвардиолы за 12 лет забили более 100 голов в Лиге чемпионов.