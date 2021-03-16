"Ман Сити" вновь забил дважды гладбахской "Боруссии" и оформил путевку в 1/4 финала ЛЧ

"Манчестер Сити" победил и во втором матче "Боруссию" Меэнхенгладбах - 2:0. Украинец Александр Зинченко вышел на поле в середине второго тайма.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
"Ман Сити" решил все вопросы уже на старте поединка. Сперва на 12-й минуте шикарный удар из-за пределов штрафной удался Де Брюйне - 1:0.
А спустя еще шесть минут "голубые" отметились во второй раз. Фолден протянул мяч через полполя и вывел Гюндогана на встречу с кипером гладбахской "Боруссии". Тот в одно касание переправил мяч в сетку - 2:0.
Во втором поединке команды результативными действиями не отмечались. При этом на 63-й минуте на поле появился украинец Александр Зинченко.
Отметим, что команды Гвардиолы за 12 лет забили более 100 голов в Лиге чемпионов.
Отметим, сегодня также "Реал" оформил путевку в четвертьфинал ЛЧ. Мадридцы победили во втором матче "Атланту" 3:1.
Также на прошлой неделе состоялись еще четыре ответных матча 1/8 финала ЛЧ:
"Ювентус" - "Порту" 3:2 (4:4);
"Боруссия Д" - "Севилья" 2:2 (5:4);
"Ливерпуль" - "Лейпциг" 2:0 (4:0);
"ПСЖ" - "Барселона" 1:1 (5:2).
Завтра определятся последние четвертьфиналисты ЛЧ. Сыграют "Челси" - "Атлетико" (1:0 первый матч) и "Бавария" - "Лацио" (4:1).