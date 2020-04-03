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"Ман Сіті" хоче провести слухання на виключення з ЛЧ по відеозв'язку

Новини » Спорт     03.04.2020 - 11:55
"Ман Сіті" хоче провести слухання на виключення з ЛЧ по відеозв'язку
Фото: Етіхад Стедіум (mancity.com)

У клубі сподіваються на проведення апеляції в CAS у травні-червні

Керівництво англійського "Манчестер Сіті" сподівається, що слухання в Спортивному арбітражному суді (CAS) по апеляції клубу на виключення з Ліги чемпіонів відбудеться в травні-червні і пройде у форматі відеоконференції. Про це повідомляє The Athletic.

Клуб вже висловив повну готовність на слухання в дистанційному форматі і хоче, щоб проблема вирішилася якнайшвидше. Поки, проте, апеляція манчестерського клубу не включена в список 18 справ, які заплановані судом до розгляду з 23 квітня по 26 червня.

Нагадаємо, апеляція "Манчестер Сіті" на виключення з єврокубків відкладена. Раніше CAS прийняв рішення як мінімум до початку травня не проводити очні слухання через ситуацію з пандемією коронавірусної інфекції.

До припинення єврокубкових матчів підопічні Хосепа Гвардіоли вважаються головними фаворитами цьогорічного розіграшу турніру.

УЄФА на два роки відсторонив "городян" від виступів у всіх європейських клубних турнірах, а також наклав штраф в розмірі 30 млн євро через порушення фінансового фейр-плей. Клуб з Манчестера був звинувачений в завищенні вартості спонсорських контрактів для приховування збитків.

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