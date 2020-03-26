"Ман Сіті" здивований бажанням "Ліверпуля" не пустити команду в Лігу чемпіонів

Фото: Етіхад Стедіум (mancity.com)

Від принципового суперника очікували боротьби тільки на полі

Для керівників "Манчестер Сіті" стало несподіванкою, що лідер чемпіонату Англії "Ліверпуль" приєднався до інших клубів, які виступили проти участі "городян" в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Daily Express.

Напередодні стало відомо, що команди, що займають місця у верхній половині турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), об'єдналися для написання заяви до Спортивного арбітражного суду (CAS) з проханням не дозволити "Ман Сіті" грати в турнірі, поки їх апеляція розглядається. Справа навряд чи буде розглянута вчасно через пандемію коронавірусу. Це може привести до того, що команда Хосепа Гвардіоли виступить в Лізі чемпіонів наступного сезону.

УЄФА на два сезони відсторонив "городян" від виступів у всіх європейських клубних турнірах через порушення фінансового фейр-плей.