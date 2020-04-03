"Ман Сити" хочет провести слушания на исключение из ЛЧ по видеосвязи

Фото: Этихад Стэдиум (mancity.com)

В клубе надеются на проведение апелляции в CAS в мае-июне

Руководство английского "Манчестер Сити" надеется, что слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции клуба на исключение из Лиги чемпионов состоится в мае-июне и пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщает The Athletic.

Клуб уже выразил полную готовность на слушание в дистанционном формате и хочет, чтобы проблема решилась как можно быстрее. Пока, однако, апелляция манчестерского клуба не включена в список 18 дел, которые запланированы судом к рассмотрению с 23 апреля по 26 июня.

Напомним, апелляция "Манчестер Сити" на исключение из еврокубков отложена. Ранее CAS принял решение как минимум до начала мая не проводить очные слушания из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

До приостановки еврокубковых матчей подопечные Хосепа Гвардиолы считаются главными фаворитами нынешнего розыгрыша турнира.

УЕФА на два сезона отстранил "горожан" от выступлений во всех европейских клубных турнирах, а также наложил штраф в размере 30 млн евро из-за нарушений финансового фейр-плэй. Клуб из Манчестера был обвинен в завышении стоимости спонсорских контрактов для скрытия убытков.