Маляр об освобождении левого берега Херсонской области: поводов для ажиотажа нет

"Опять начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест", - заявила заместитель министра.

По ее словам, для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага.

Однако, Украина, по словам Маляр, бережет людей, поэтому работает контрбатарейно.

"Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель - вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность", - пояснила она.

Контрнаступление ВСУ

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ, в рамках наступления на западе Запорожской области, начали продвигаться вблизи Орехова. В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

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