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Маляр про звільнення лівого берега Херсонської області: приводів для ажіотажу немає

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Каріна Левицька

Наразі немає приводів для ажіотажу щодо звільнення лівого берега Херсонської області.

Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

"Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць", - заявила заступник міністра.

За її словами, для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога.

Однак, Україна, за словами Маляр, береже людей, тому працює контрбатарейно.

"Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета - повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", - пояснила вона.

Контрнаступ ЗСУ

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, в рамках наступу на заході Запорізької області, почали просуватися поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.

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