Маляр о боях за Бахмут: уничтожение оккупантов и техники там - это тоже победа

Победа для Украины - это не только деоккупация населенных пунктов, но и массовое уничтожение россиян и их техники, которое сейчас происходит в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместительницы министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас большому количеству украинцев хочется новостей про освобождение территорий, поскольку именно это они расценивают как победу.

"Но вместе с тем то, что уже несколько месяцев подряд наши мужественные воины уничтожают врага и самые мощные, профессиональные подразделения "Вагнера" там, - это победа. То, что там сейчас уничтожается большое количество оружия и техники врага, - это победа. То, что на сегодняшний день враг там фактически связан и таким образом уменьшается его наступательный потенциал, - это тоже победа", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, оборону Бахмута необходимо сохранять и она должна быть именно такой, как ее проводят сейчас украинские защитники.

Маляр добавила, что враг превосходит украинских военных в количестве личного состава и вооружения. Но в этих условиях защитники продолжают мужественно и фактически паритетно ему противостоять.