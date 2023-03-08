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Маляр про бої за Бахмут: знищення окупантів та техніки там - це теж перемога

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Середа 08 березня 2023 19:04
Маляр про бої за Бахмут: знищення окупантів та техніки там - це теж перемога Фото: Ганна Маляр, заступниця голови Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Перемога для України - це не тільки деокупація населених пунктів, а й масове знищення росіян та їхньої техніки, яке зараз відбувається у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці Міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, зараз великій кількості українців хочеться новин про звільнення територій, оскільки саме це вони розцінюють як перемогу.

"Але водночас те, що вже кілька місяців поспіль наші мужні воїни знищують ворога та найпотужніші, професійні підрозділи "Вагнера" там (у Бахмуті - ред.), - це перемога. Те, що там зараз знищується велика кількість зброї та техніки ворога, - це перемога. Те, що на сьогоднішній день ворог там фактично зв'язаний і таким чином зменшується його наступальний потенціал, - це теж перемога", - підкреслила Маляр.

За її словами, оборону Бахмута необхідно зберігати, і вона має бути саме такою, як її проводять зараз українські захисники.

Маляр додала, що ворог перевершує українських військових у кількості особового складу та озброєння. Але за цих умов захисники продовжують мужньо і фактично паритетно протистояти йому.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмут 5 березня. За його словами, зараз бої за місто досягли найвищого рівня напруги.

При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, рішення продовжити оборону Бахмута, незважаючи на таку напружену ситуацію, ухвалили, щоб не відкрити росіянам дорогу до окупації інших населених пунктів Донецької області.

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