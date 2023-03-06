Сырский снова ездил в Бахмут. Бои за город достигли наивысшего уровня напряжения
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Бахмуте вчера, 5 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
"Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вчера, 5 марта, в очередной раз посетил части, осуществляющие оборону Бахмута и на подступах к городу", - говорится в сообщении.
По его словам, бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения.
"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить оцепления города", - рассказал Сырский.
Он отметил, что наше сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев.
"Все это время попытки врага захватить город разбивались об устойчивости наших воинов. Наши защитники нанесли значительный урон врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника", - добавил командующий.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута.
Также ранее мы сообщали, что украинские военные продолжают защищать Бахмут от оккупантов. Снабжение наших сил в городе не нарушено.
Ранее командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посещал Бахмут 3 марта. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.
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