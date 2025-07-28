Сочная запеканка из кабачков: простой рецепт на каждый день
Рецепт вкусной запеканки из кабачков (фото: Freepik)
Лето - сезон овощей, а кабачок занимает в нем особое место. Из этого диетического, нежного и универсального овоща можно приготовить вкусную запеканку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Запеканка из кабачков
Для приготовления понадобятся такие продукты:
- куриное филе 800 г
- кабачок - 350 г
- помидоры - 100 г
- соль, перец - по вкусу
- твердый сыр - 70 г
- яйца - 3 шт.
- сметана - 3 ст.л
Общее время приготовления - 45 мин.
Легкий способ приготовления
Сначала на дно формы выложите кабачки нарезанные кружочками, толщиной в пол сантиметра. Посолите и поперчите их.
Далее в тарелку влейте яйца, добавьте 3 ложки сметаны, тертый сыр, нарезанное филе, соль и перец. Все тщательно вымешайте и залейте поверх кабачков.
Разровняйте массу и выложите сверху помидоры. Выпекайте при 190 С 35 мин.
Рецепт запеканки из кабачков (фото: кадр из видео)
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