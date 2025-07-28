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Сочная запеканка из кабачков: простой рецепт на каждый день

Понедельник 28 июля 2025 07:45
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Сочная запеканка из кабачков: простой рецепт на каждый день Рецепт вкусной запеканки из кабачков (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лето - сезон овощей, а кабачок занимает в нем особое место. Из этого диетического, нежного и универсального овоща можно приготовить вкусную запеканку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Запеканка из кабачков

Для приготовления понадобятся такие продукты:

  • куриное филе 800 г
  • кабачок - 350 г
  • помидоры - 100 г
  • соль, перец - по вкусу
  • твердый сыр - 70 г
  • яйца - 3 шт.
  • сметана - 3 ст.л

Общее время приготовления - 45 мин.

Легкий способ приготовления

Сначала на дно формы выложите кабачки нарезанные кружочками, толщиной в пол сантиметра. Посолите и поперчите их.

Далее в тарелку влейте яйца, добавьте 3 ложки сметаны, тертый сыр, нарезанное филе, соль и перец. Все тщательно вымешайте и залейте поверх кабачков.

Разровняйте массу и выложите сверху помидоры. Выпекайте при 190 С 35 мин.

Сочная запеканка из кабачков: простой рецепт на каждый день

Сочная запеканка из кабачков: простой рецепт на каждый день

Сочная запеканка из кабачков: простой рецепт на каждый деньРецепт запеканки из кабачков (фото: кадр из видео)

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