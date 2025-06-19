ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Инна Белень из "Холостяка" показала трендовую прическу: как повторить ее образ

Четверг 19 июня 2025 16:17
UA EN RU
Инна Белень из "Холостяка" показала трендовую прическу: как повторить ее образ Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

Победительница 13-го сезона "Холостяк" Инна Белень покорила сеть своим стильным образом - на этот раз она сделала модную и игривую прическу, которая уже стала вдохновением для многих девушек.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какую прическу сделала Инна Белень

На фото Инна появилась с волосами, уложенными в легкие волны, и двумя собранными пучками сверху - именно эта деталь придает образу легкости и молодежного шарма.

Особое настроение добавляет тонкая косичка спереди, которая мягко обрамляет лицо. Такой стиль напоминает бохо, нулевые и в то же время совершенно современный тренд.

Как сделать прическу как у Инны Белень

1. Вымойте голову и сделайте легкую укладку со специальным спреем - волны могут быть как естественные, так и завитые плойкой.

2. Отделите две верхние секции волос по бокам и соедините их в два небольших пучка на макушке (чуть назад, не слишком высоко). Закрепите невидимками или маленькими резинками.

3. Из одной из передних прядей нужно заплести тоненькую косичку - она должна свободно спадать на лицо.

4. Закрепите прическу лаком легкой фиксации - и все, модный образ готов!

Эта прическа подойдет и для свидания, и для летней прогулки, и для фото в Instagram. А главное - она выглядит так, будто сделана с легкостью, но при этом придает уверенности и шарма.

Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала трендовую прическу: как повторить ее образ

Инна Белень показала модную прическу (скриншот)

Кому подойдет такая прическа

Такая прическа будет подходить большинству типов внешности, но особенно удачно выглядит:

  • на средних и длинных волосах
  • с мягкими волнами или легкими завитками
  • девушкам с изящными чертами лица - косичка акцентирует внимание на глазах и скулах
  • обладательницам овального, сердцевидного и треугольного лица - пучки добавят объем в верхней части и визуально сбалансируют форму.

Этот вариант идеально подходит молодым женщинам, но и для взрослых он может стать способом освежить образ - главное, чтобы укладка не выглядела слишком детской, а была выдержана в минималистическом стиле, как у Инны.

С чем носить такую ​​прическу:

  • с романтическими платьями (короткими или длинными с открытыми плечами)
  • с комбинезонами или шортами в спортивном стиле, если хочется добавить игривости
  • с total black луками - прическа разбавит суровость образа
  • с пиджаком oversize и топом - для баланса между строгостью и нежностью
  • с легкими серьгами или аксессуарами для волос в стиле тик-ток-эстетики: крабиками, лентами или жемчужинами.

Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала трендовую прическу: как повторить ее образ

Инна Белень показала модную прическу (скриншот)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде