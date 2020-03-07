На Мальдівах підтвердили перші випадки коронавірусу

На Мальдівах підтвердили перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Raajje.

Як повідомляється, обидва інфікованих на цей час знаходяться на карантині

вчені з Китаю виявили, що симптоми коронавіруса можуть змінюватися. Вони провели дослідження, в якому взяли участь дві групи людей з коронавірусом. За даними вчених, у тих, хто заразився коронавірусом пізніше, симптоми проявлялися не так явно.

Додамо, що у лідера Демократичної партії Італії Ніколи Зингаретти діагностували зараження коронавірусом COVID-19. Політик проведе деякий час на карантині у себе вдома.

Крім того, у ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення COVID-19 влітку. При цьому директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.

Також в Ісландії після виявлення випадків коронавіруса, було оголошено надзвичайний стан. Станом на 7 березня загальне число підтверджених випадків становить 43.