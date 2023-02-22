Максимальной фазы наступления еще нет: Гайдай о боевых действиях в Луганской области
Наступление армии РФ в Луганской области продолжается, однако максимальная его фаза еще не зафиксирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Россияне делают акцент на Кременском направлении. Там они вчера даже на время где-то прорвали нашу оборону, но украинские военные уничтожили часть тяжелой техники оккупантов, часть успела отойти. В итоге позиции мы удержали", - рассказал Гайдай.
По его словам, максимальной фазы наступления россиян еще нет. На Сватовском направлении оккупанты тоже накапливают силы и средства. Силы обороны Украины уничтожают технику и личный состав врага там каждый день.
"Пленные "кадыровцы" - "золотой" фонд обмена. Россияне соглашаются менять одного "кадыровца" на десять украинских военных, иногда даже больше", - рассказал глава области.
Напомним, что в районе Кременной российские войска наступали ротой танков и ротой пехоты. Но эта попытка прорыва завершилась сожжением вражеской техники.
Российские войска продолжают копить резервы на территории Луганской области. Не исключено, что готовится большое наступление.
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