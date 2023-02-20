Россияне готовятся к какой-то дате и накапливают резервы в Луганской области, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, ситуация тяжелая, но контролируемая силами обороны. "Враг и дальше увеличивает понемногу обстрелы наших позиций. Горячее всего, наверное, в направлении Кременной. Кременная и Белогоровка. В направлении Сватово наши силы более уверенно держат позиции", - сказал он.

Гайдай сообщил о большом накоплении российских сил на луганском направлении. "У нас есть информация, что огромное количество личного состава они накопили на нашем участке и техники также. Возможно, они держат до какой-то даты, возможно, что-то готовят особенное", - заявил глава Луганской ОВА.

В то же время, военное командование украинских сил заранее готовит определенные шаги, чтобы не дать возможности полномасштабного наступления, отметил Гайдай.