ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне готовятся к какой-то дате и накапливают резервы в Луганской области, - Гайдай

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 февраля 2023 10:02
Россияне готовятся к какой-то дате и накапливают резервы в Луганской области, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Александр Белоус

Российские войска продолжают накапливать резервы на территории Луганской области. Не исключено, что готовится большое наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, ситуация тяжелая, но контролируемая силами обороны. "Враг и дальше увеличивает понемногу обстрелы наших позиций. Горячее всего, наверное, в направлении Кременной. Кременная и Белогоровка. В направлении Сватово наши силы более уверенно держат позиции", - сказал он.

Гайдай сообщил о большом накоплении российских сил на луганском направлении. "У нас есть информация, что огромное количество личного состава они накопили на нашем участке и техники также. Возможно, они держат до какой-то даты, возможно, что-то готовят особенное", - заявил глава Луганской ОВА.

В то же время, военное командование украинских сил заранее готовит определенные шаги, чтобы не дать возможности полномасштабного наступления, отметил Гайдай.

Напомним, русская армия продолжает развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины. Это Угледар, Кременная и Бахмут. Потери россиян остаются высокими

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
NEWS
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина