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Максимальної фази наступу ще нема: Гайдай про бойові дії у Луганській області

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Луганська область, Середа 22 лютого 2023 20:42
Максимальної фази наступу ще нема: Гайдай про бойові дії у Луганській області Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Наступ армії РФ у Луганській області триває, проте максимальної його фази ще не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни роблять акцент на Кремінському напрямку. Там вони учора навіть на певний час десь прорвали нашу оборону, але українські військові знищили частину важкої техніки окупантів, частина встигла відійти. У підсумку, позиції ми втримали", - розповів Гайдай.

За його словами, максимальної фази наступу росіян ще нема. На Сватівському напрямку окупанти теж накопичують сили та засоби. Сили оборони України нищать техніку та особовий склад ворога там щодня.

"Полонені "кадирівці" -"золотий" фонд обміну. Росіяни погоджуються міняти одного "кадирівця" на десять українських військових, іноді навіть більше", - розповів глава області.

Нагадаємо, що в районі Кремінної російські війська наступали ротою танків та ротою піхоти. Але ця спроба прориву завершилася спаленням ворожої техніки.

Російські війська продовжують накопичувати резерви на території Луганської області. Не виключено, що готується великий наступ.

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