У Макрона заявили об отсутствии доказательств атаки на резиденцию Путина, - СМИ

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Никаких убедительных доказательств того, что Украина якобы атаковала резиденцию российского диктатора Владимира Путина дронами, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, рассказал изданию, что само по себе усиление ударов России по Украине является актом неповиновения мирным инициативам президента США Дональда Трампа. 

"Нет убедительных доказательств, подтверждающих серьезные обвинения российских властей, даже после проверки информации с нашими партнерами. Сами российские власти противоречат друг другу относительно того, что произошло на самом деле", - отметил он.

Вброс об атаке на резиденцию Путина

Напомним, вчера, 29 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что украинские дроны якобы пытались атаковать резиденцию диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

Чиновник страны-агрессора начал угрожать, что Россия уже определила объекты на территории Украины для ответного удара. Он цинично обвинил Украину в "политике государственного терроризма".

Примечательно, что официальные данные Лаврова и Минобороны РФ отличаются. В частности, речь о количестве беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский быстро отреагировал на такие слухи от Лаврова. Он подчеркнул, что это очередная ложь от России.

По его словам, такие вбросы направлены на то, чтобы сорвать всех достижений украинских чиновников и команды Трампа.

Он предупредил, что россияне таким образом могут попытаться оправдать дальнейшие удары по Украине.

