У Макрона заявили про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна, - ЗМІ

Вкид про атаку на резиденцію Путіна

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що українські дрони нібито намагалися атакувати резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Чиновник країни-агресора почав погрожувати, що Росія вже визначила об'єкти на території України для удару у відповідь. Він цинічно звинуватив Україну в "політиці державного тероризму".

Примітно, що офіційні дані Лаврова і Міноборони РФ відрізняються. Зокрема, йдеться про кількість безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський швидко відреагував на такі чутки від Лаврова. Він наголосив, що це чергова брехня від Росії.

За його словами, такі вкиди спрямовані на те, щоб зірвати всіх досягнень українських високопосадовців та команди Трампа.

Він попередив, що росіяни таким чином можуть спробувати виправдати подальші удари по Україні.