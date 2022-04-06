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Зеленський домовився з Макроном про допомогу в розслідуванні військових злочинів Росії

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Середа 06 квітня 2022 00:22
Зеленський домовився з Макроном про допомогу в розслідуванні військових злочинів Росії Володимир Зеленський провів переговори з Еммануелем Макроном (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Сторони обговорили гуманітарну ситуацію в нашій країні, а також розслідування злочинів окупаційних військ РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський розмовляв з Макроном 5 квітня про ситуацію в тимчасово окупованих районах, а також як можна зараз допомогти людям в заблокованому російськими загарбниками Маріуполі.

"Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну, експортну допомогу в розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність нових санкцій проти РФ за військові злочини в Бучі.

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Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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