Зеленський домовився з Макроном про допомогу в розслідуванні військових злочинів Росії

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Сторони обговорили гуманітарну ситуацію в нашій країні, а також розслідування злочинів окупаційних військ РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський розмовляв з Макроном 5 квітня про ситуацію в тимчасово окупованих районах, а також як можна зараз допомогти людям в заблокованому російськими загарбниками Маріуполі.

"Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну, експортну допомогу в розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави", - сказав президент.