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ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти РФ: які обмеження можуть ввести

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Брюссель, Вівторок 05 квітня 2022 03:40
ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти РФ: які обмеження можуть ввести Газотранспортна система в ЄС (Фото: dw.com)
Автор: Константин Широкун

Європейська комісія, Виконавчий орган ЄС, готує новий план санкцій. Офіційні особи заявили, що опрацьовується кілька сценаріїв, найрадикальніший передбачає заборону імпорту енергоносіїв з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Зараз ЄС працює над п'ятим пакетом санкцій проти Росії, і очікується, що новий пакет заходів буде схвалений не пізніше кінця поточного тижня. Один з розглянутих варіантів, за словами дипломатів, — поетапне введення санкцій щодо обмежень імпорту нафти та вугілля з РФ.

Передбачається підвищити митний тариф на імпорт російських енергоносіїв, який повинен спонукати держави швидко скоротити їх використання. Також передбачається обмежити лізинг літаків, а також експорт авіаційного палива і предметів розкоші.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав ввести заборону на імпорт російської нафти та вугілля. Деякі члени ЄС, які раніше кардинально виступали проти енергетичних санкцій, стали більш відкрито підтримувати такий крок. Польща також раніше оголосила про припинення імпорту російського вугілля.

Проте є дуже активна група країн ЄС, які як і раніше виступають проти затвердження будь-яких енергетичних санкцій.

"Ми повинні сильніше тиснути на Путіна, і економічно ізолювати Росію, розірвати з нею всі економічні відносини. Але на цей час припинити імпорт газу не бачиться можливим", - заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Його австрійський колега також виступив проти введення ембарго на покупку російського газу. За оцінками ЄС, Австрія у 2020 році імпортувала майже 60% обсягу споживаного природного газу з Росії. Болгарія, Чехія, Латвія та Угорщина знаходяться ще в більшій залежності від російського газу. Тому на думку багатьох економічних експертів очікувати введення комплексного ембарго на енергоносії в короткостроковій перспективі не варто.

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