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У Макрона розповіли про формат майбутньої зустрічі з Зеленським

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, зустрінеться з французьким лідером Еммануелем Макроном. Зустріч буде проходити у Єлисейському палаці у форматі обіду.

Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.

Як анонсувала французька сторона, зустріч Макрона з Зеленським має розпочатися у Парижі о 13:15 за місцевим часом, тобто о 14:15 за Києвом.

Про майбутню зустріч Зеленського з Макроном стало відомо ще минулого тижня. Спочатку було відомо, що зустріч двох президентів має відбутися цього тижня, а пізніше з'явилася інформація про дату зустрічі.

Нагадаємо, вперше про зустріч Зеленського з Макроном в Парижі заявив французький посол Етьєн де Понсен.

Як писало РБК-Україна, після загострення ситуації на Донбасі президент Зеленський заявив про бажання поговорити з лідерами "нормандської четвірки". Він сказав, що поспілкується з кожним лідером окремо, якщо не вдасться провести саміт.

Крім того, після загострення на фронті Зеленський намагався зв'язатися з Путіним. Про це розповіла прес-секретар українського президента.

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Новини України Володимир ЗеленськийвстречаЕммануель Макрон
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