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У Макрона рассказали о формате предстоящей встречи с Зеленским

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном. Встреча будет проходить в Елисейском дворце в формате обеда.

Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

Как анонсировала французская сторона, встреча Макрона с Зеленским должна начаться в Париже в 13:15 по местному времени, то есть в 14:15 по Киеву.

О предстоящей встрече Зеленского с Макроном стало известно еще на прошлой неделе. Сначала было известно, что встреча двух президентов должна состояться на этой неделе, а позже появилась информация о дате встречи.

Напомним, впервые о встрече Зеленского с Макроном в Париже заявил французский посол Этьен де Понсен.

Как писало РБК-Украина, после обострения ситуации на Донбассе президент Зеленский заявил о желании поговорить с лидерами "нормандской четверки". Он сказал, что пообщается с каждым лидером отдельно, если не удастся провести саммит.

Кроме того, после обострения на фронте Зеленский пытался связаться с Путиным. Об этом рассказала пресс-секретарь украинского президента.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийвстречаЭммануэль Макрон
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