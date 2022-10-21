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Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Украиной и Россией

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция продолжит вести диалог с Россией и Украиной для того, чтобы приблизить переговоры между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы не можем решать за Украину, в какой момент ей следует начать переговоры с Россией, но мы должны продолжать диалог с каждой из сторон. Это необходимо, поскольку в определенный момент им предстоит сесть за стол переговоров", - заявил глава французского государства.

Он также подчеркнул, что Франция не является стороной конфликта, но продолжит поддерживать Украину.

Напомним, ранее Макрон неоднократно заявлял, что он намерен продолжать разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Он остается одним из немногих мировых лидеров, которые приняли такое решение.

Один из последних разговоров между президентами состоялся 19 августа.

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Российская ФедерацияЭммануэль Макрон