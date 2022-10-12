Макрон хочет разговаривать с Путиным даже после массовых обстрелов Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет и дальше разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление во время выступления на телевидении.

"Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним", - заявил президент.

Также Макрон заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев, поэтому нужно быть готовым проводить зиму в условиях войны.

"И в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией", - добавил Макрон.