Макрон заявив про необхідність продовжувати діалог з Україною та Росією

Франція продовжить вести діалог з Росією та Україною для того, щоб наблизити переговори між двома країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Франції Еммануеля Макрона.
"Ми не можемо вирішувати за Україну, в який момент їй слід розпочати переговори з Росією, але ми маємо продовжувати діалог з кожною зі сторін. Це необхідно, оскільки в певний момент вони мають сісти за стіл переговорів", - заявив глава французької держави.
Він також наголосив, що Франція не є стороною конфлікту, але продовжить підтримувати Україну.
Нагадаємо, раніше Макрон неодноразово заявляв, що він має намір продовжувати розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним. Він залишається одним з небагатьох світових лідерів, які прийняли таке рішення.
Одна з останніх розмов між президентами відбулася 19 серпня.
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