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Макрон заявив про необхідність продовжувати діалог з Україною та Росією

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція продовжить вести діалог з Росією та Україною для того, щоб наблизити переговори між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ми не можемо вирішувати за Україну, в який момент їй слід розпочати переговори з Росією, але ми маємо продовжувати діалог з кожною зі сторін. Це необхідно, оскільки в певний момент вони мають сісти за стіл переговорів", - заявив глава французької держави.

Він також наголосив, що Франція не є стороною конфлікту, але продовжить підтримувати Україну.

Нагадаємо, раніше Макрон неодноразово заявляв, що він має намір продовжувати розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним. Він залишається одним з небагатьох світових лідерів, які прийняли таке рішення.

Одна з останніх розмов між президентами відбулася 19 серпня.

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Російська ФедераціяЕммануель Макрон