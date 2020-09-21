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Рада ЄС підтримала заклик до нових виборів у Білорусі під егідою ОБСЄ

Брюссель, Понеділок 21 вересня 2020 17:25
Рада ЄС підтримала заклик до нових виборів у Білорусі під егідою ОБСЄ
Фото: Жозеп Боррель (flick.сом/fotomaec)
Автор: РБК-Україна

Міністри закордонних справ країн-учасниць Євросоюзу підтримали заклик до проведення нових виборів у Білорусі. Такі вибори мають пройти під егідою ОБСЄ.

Про це на брифінгу заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він також зазначив, що поки немає рішення щодо санкцій проти Білорусі.

"Угода неможлива, оскільки не було досягнуто необхідної одностайності. Це питання має бути розглянуто главами держав і урядів ЄС пізніше на цьому тижні", - додав Боррель.

Він підкреслив, що ЄС підтримує білоруський народ, але не визнає легітимність чинного президента Олександра Лукашенка.

"Усі ми не визнаємо легітимність Лукашенка ... Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результат", - сказав Боррель.

За його словами, міністри закордонних справ ЄС "закликають до нових, вільних, чесних виборів під наглядом експертів ОБСЄ". Крім того, він звернувся до Росії із закликом не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

"Я зроблю все можливе, щоб санкції були вже на наступному засіданні Ради із закордонних справ. Це стає особистим зобов'язанням. На карту поставлено довіру до ЄС", - заявив Боррель.

Він окремо відзначив, що досі відкрите питання, чи потрапить під санкції сам Лукашенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС не змогли погодити список персональних санкцій по Білорусі.

Зокрема, повідомлялося, що позиція Кіпру не змінилася, і він блокує санкції. Хоча до зустрічі міністр закордонних справ Кіпру обіцяв, що виконає спільне рішення Ради ЄС.

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