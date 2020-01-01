Макрон заявив, що хоче міцних відносин з Британією після Brexit

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон вважає вихід Великобританії з ЄС випробуванням для Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у вівторок, що хоче міцних відносин з Британією після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи у своєму традиційному новорічному телевізійному зверненні до нації, Макрон сказав, що вихід Великобританії з Європейського союзу є випробуванням для Франції.

"Я буду прагнути підтримувати міцні відносини між нашими країнами", - сказав Макрон.

Нагадаємо, парламент Великобританії в п'ятницю, 20 грудня, схвалив угоду прем'єр-міністра Бориса Джонсона і Європейського союзу щодо виходу країни зі складу ЄС (Brexit).

Як відомо, вихід Великобританії з ЄС має відбутися 31 січня 2020 року. Після перемоги на виборах 12 грудня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Великобританія в будь-якому випадку залишить ЄС в строк.

Після Brexit Великобританія увійде у перехідний період відносин з Євросоюзом, за який їм необхідно буде підписати нову торговельну угоду. При цьому уряд Великобританії встановила жорсткий термін для укладення угоди з ЄС, яка повинна бути узгоджена до кінця 2020 року.