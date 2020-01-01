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Макрон заявил, что хочет прочных отношений с Британией после Brexit

Новости » Политика     01.01.2020 - 05:32
Макрон заявил, что хочет прочных отношений с Британией после Brexit
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон считает выход Великобритании из ЕС испытанием для Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что хочет прочных отношений с Британией после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая в своем традиционном новогоднем телевизионном обращении к нации, Макрон сказал, что выход Великобритании из Европейского союза является испытанием для Франции.

"Я буду стремиться поддерживать прочные отношения между нашим странами", - сказал Макрон.

Напомним, парламент Великобритании в пятницу, 20 декабря, одобрил сделку премьер-министра Бориса Джонсона и Европейского союза по выходу страны из состава ЕС (Brexit).

Как известно, выход Великобритании из ЕС должен состояться 31 января 2020 года. После победы на выборах 12 декабря премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в срок.

После Brexit Великобритания войдет в переходной период отношений с Евросоюзом, за который им необходимо будет подписать новое торговое соглашение. При этом правительство Великобритании установила жесткий срок для заключения сделки с ЕС, которая должна быть согласована до конца 2020 года.

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