Макрон завтра обговорить з Путіним справу Сенцова, - Reuters

Макрон у телефонній розмові з Путіним обговорить питання засудженого українського режисера

Президент Франції Емманюель Макрон обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним питання українського політв'язня Кремля Олега Сенцова. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

Повідомляється, що Макрон у телефонній розмові з Путіним в п'ятницю обговорить питання засудженого українського режисера.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що зараз у Сенцова третя затяжна криза, разом з тим, він не збирається припиняти голодування. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова опублікувала фото Олега Сенцова.

Також раніше повідомлялося, що Денісова звернулася до керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайна з листом, в якому просить терміново повідомити Володимиру Путіну про стан українського політв'язня.

Додамо, що сьогодні стало відомо, що Денісова просить перевести Сенцова в лікарню Москви, у свою чергу, адвокат українця просить перевести Сенцова в лікарню Криму.

Крім того, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований погіршенням здоров'я утримуваного в російській колонії українського режисера Олега Сенцова і закликає РФ негайно його звільнити. Також стурбованість висловив глава Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, який закликав Росію звільнити Сенцова.