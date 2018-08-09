Макрон завтра обсудит с Путиным дело Сенцова, - Reuters

Макрон в телефонном разговоре с Путиным обсудит вопрос осужденного украинского режиссера

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопрос украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Сообщается, что Макрон в телефонном разговоре с Путиным в пятницу обсудит вопрос осужденного украинского режиссера.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сейчас у Сенцова третий затяжной кризис, вместе с тем, он не собирается прекращать голодовку. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова.

Также ранее сообщалось, что Денисова обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антону Вайну с письмом, в котором просит срочно сообщить Владимиру Путину о состоянии украинского политзаключенного.

Добавим, что сегодня стало известно, что Денисова просит перевести Сенцова в больницу Москвы, в свою очередь, адвокат украинца просит перевести Сенцова в больницу Крыма.

Кроме того, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и призывает РФ немедленно его освободить. Также обеспокоенность выразил глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, который призвал Россию освободить Сенцова.