Макрон завтра обсудит с Путиным дело Сенцова, - Reuters

Новости Политика 09.08.2018 - 18:10
Фото: Эммануэль Макрона (Michele Tantussi/Getty Images)
Фото: Эммануэль Макрона (Michele Tantussi/Getty Images)

Макрон в телефонном разговоре с Путиным обсудит вопрос осужденного украинского режиссера

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопрос украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Сообщается, что Макрон в телефонном разговоре с Путиным в пятницу обсудит вопрос осужденного украинского режиссера.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сейчас у Сенцова третий затяжной кризис, вместе с тем, он не собирается прекращать голодовку. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова.

Также ранее сообщалось, что Денисова обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антону Вайну с письмом, в котором просит срочно сообщить Владимиру Путину о состоянии украинского политзаключенного.

Добавим, что сегодня стало известно, что Денисова просит перевести Сенцова в больницу Москвы, в свою очередь, адвокат украинца просит перевести Сенцова в больницу Крыма.

Кроме того, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и призывает РФ немедленно его освободить. Также обеспокоенность выразил глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, который призвал Россию освободить Сенцова.

Омбудсмен опубликовала фото Сенцова В ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова
Теги:  Олег Сенцов,  Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС