Макрон заинтересован в новом президенте Еврокомиссии. Bloomberg узнало, о ком идет речь

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с лидерами ЕС о кандидатуре нового президента Европейской комиссии. И среди кандидатов присутствует бывший премьер Италии Марио Драги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание указывает, что пять лет назад Макрон сыграл важную роль при избрании Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии.
До выборов осталось менее двух месяцев, и Макрон обсудил с премьер-министрами, включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони, возможность появления в исполнительной власти Евросоюза технократического лидера.
Когда Урсула фон дер Ляйен стала президентом Еврокомиссии в 2019 году, она пообещала превратить это учреждение в "геополитическую комиссию". Но еврочиновники на условиях анонимности сообщают, что она могла упустить шанс это сделать из-за политизации своей роли.
Bloomberg пишет, что Фон дер Ляйен борется с глубоким недовольством со стороны некоторых представителей столиц европейских стран. Особенно это касается темы торговых переговоров, изменения климата и отношений с США. И Макрон открыто критиковал ее деятельность.
"Председательство комиссии призвано защищать общие интересы, поэтому его не следует чрезмерно политизировать", - говорил он.
Чиновники в Брюсселе, в частности в офисе фон дер Ляйен, не уверены, действительно ли Макрон ищет замену на руководящую должность. Или, таким образом, он оказывает на нее давление, чтобы добиться уступок в будущем.
"Независимо от маневров Макрона, фон дер Ляйен по-прежнему остается явным фаворитом, поскольку она является ведущим кандидатом от правоцентристской Европейской народной партии", - говорится в материале.
Итальянский экономист и государственный деятель, председатель Совета министров Италии с 13 февраля 2021 года до 21 июля 2022 года (исполняющий обязанности с 21 июля 2022 года до 21 октября 2022 года).
Председатель Банка Италии (2005-2011), председатель Европейского центрального банка (2011-2019). В январе Financial Times писало, что решение Шарля Мишеля досрочно уйти в отставку с поста президента Европейского совета положило начало переговорам по высшим должностям в ЕС. При этом бывший премьер-министр Италии Марио Драги, по мнению некоторых, является главным претендентом.
Однако позже глава Европейского совета Шарль Мишель решил снять свою кандидатуру с выборов в Европейский парламент.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.