Экс-премьер Италии может возглавить Евросовет вместо Мишеля, - FT

Решение Шарля Мишеля досрочно уйти в отставку с поста президента Европейского совета положило о начало переговорам о высших должностях в ЕС. При этом бывший премьер-министр Италии Марио Драги, по мнению некоторых, является главным претендентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Драги, которому 76 лет, является бывшим президентом Европейского центрального банка. Ему приписывают спасение единой валюты блока и потенциальную возможность сменить Мишеля, сообщили Financial Times чиновники и дипломаты ЕС.

Вероятно, появятся и другие возможные кандидаты на пост президента Европейского совета. Эта должнсть предполагает председательство и определение повестки дня саммитов лидеров ЕС.

Заполнение высших должностей в ЕС, также зависит от результатов общеевропейских выборов, говорят чиновники. Источник, близкий к Драги, заявил, что он не претендует ни на одну из ведущих ролей блока.

Но спекуляции по поводу перспектив Драги, основанные на его послужном списке, опыте и статусе одной из самых выдающихся фигур ЕС, подчеркивают желание во многих столицах окончательно определиться с преемником задолго до вероятного ухода Мишеля в середине июля.

Избежать Орбана

Срочность поиска преемника Мишеля, который будет баллотироваться в качестве депутата Европарламента, отчасти вызвана правилами ЕС, которые позволят видному лидеру венгерских евроскептиков Виктору Орбану занять этот пост, если ни один кандидат не будет согласован к моменту назначения президента Европейского совета.

Венгрия будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев с 1 июля. Вновь избранные члены Европейского парламента должны вступить в должность к середине июля, самой последней дате, когда Мишель может остаться на посту президента.

Но у лидеров ЕС также есть возможность назначить временного кандидата, чтобы исключить Орбана. Однако Драги вряд ли согласится на эту роль на временной основе, сказал один из чиновников.

Драги отошел от общественной жизни в 2022 году после того, как его пребывание на посту премьер-министра Италии было прервано досрочными выборами. Но в прошлом году он взял на себя роль консультанта ЕС, когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попросила его написать отчет о падающей конкурентоспособности блока.

Бывший итальянский лидер проинформирует членов комиссии о первоначальной работе над этим докладом в Брюсселе в пятницу. Он будет опубликован после выборов в ЕС.

Среди других имен, выдвигаемых на пост в Европейском совете, - нынешние премьер-министры, такие как Педро Санчес из Испании и Метте Фредериксен из Дании. В отличие от Драги, оба лидера связаны с крупными европейскими политическими партиями, что является важным фактором при назначениях в ЕС. Отсутствие партийной принадлежности Драги "поставит ему подножку", заявил дипломат ЕС.

Хотя правительство в Риме может поддержать его кандидатуру, государства-члены Центральной и Восточной Европы уже давно жалуются, что высшие должности слишком часто отдаются западноевропейцам.