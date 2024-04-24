Макрон зацікавлений у новому президенті Єврокомісії. Bloomberg дізналося, про кого йде мова

Видання вказує, що п'ять років тому Макрон зіграв важливу роль під час обрання Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії.

До виборів залишилося менше ніж два місяці, і Макрон обговорив із прем'єр-міністрами, включно з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, можливість появи у виконавчій владі Євросоюзу технократичного лідера.

Коли Урсула фон дер Ляєн стала президентом Єврокомісії 2019 року, вона пообіцяла перетворити цю установу на "геополітичну комісію". Але єврочиновники на умовах анонімності повідомляють, що вона могла втратити шанс це зробити через політизацію своєї ролі.

Макрон критикує Урсулу фон дер Ляєн

Bloomberg пише, що Фон дер Ляєн бореться з глибоким невдоволенням з боку деяких представників столиць європейських країн. Особливо це стосується теми торговельних переговорів, зміни клімату та відносин зі США. І Макрон відкрито критикував її діяльність.

"Головування комісії покликане захищати спільні інтереси, тому його не слід надмірно політизувати», - говорив він.

Чиновники в Брюсселі, зокрема в офісі фон дер Ляєн, не впевнені, чи дійсно Макрон шукає заміну на керівну посаду. Або, таким чином, він чинить на неї тиск, щоб домогтися поступок у майбутньому.

"Незалежно від маневрів Макрона, фон дер Ляєн, як і раніше, залишається явним фаворитом, оскільки вона є провідним кандидатом від правоцентристської Європейської народної партії", - йдеться в матеріалі.

Маріо Драгі

Італійський економіст і державний діяч, голова Ради міністрів Італії з 13 лютого 2021 року до 21 липня 2022 року (виконувач обов'язків з 21 липня 2022 року до 21 жовтня 2022 року).

Голова Банку Італії (2005-2011), голова Європейського центрального банку (2011-2019). У січні Financial Times писало, що рішення Шарля Мішеля достроково піти у відставку з посади президента Європейської ради поклало початок переговорам щодо вищих посад у ЄС. При цьому колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, на думку декого, є головним претендентом.

Однак пізніше голова Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту.