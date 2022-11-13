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Почему Путин не поехал на саммит G20: версия Шольца

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Берлин, Воскресенье 13 ноября 2022 19:27
Почему Путин не поехал на саммит G20: версия Шольца Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20, так как боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была сформулирована многими странами мира. Наверное, поэтому его здесь нет", - заявил канцлер Германии.

Во вторник на Бали стартует двухдневный саммит стран G20. Путин отменил свое участие несколько дней назад. Заявлено, что теперь Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее мы писали, что война в Украине станет одной из главных тем во время встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина во время саммита G20.

Как сообщалось, лидеры стран "Большой двадцатки" на следующей неделе намерены осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину.

Также стало известно, что премьер-министр Британии Риши Сунак собирается "бросить вызов" российскому диктатору Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии.

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Олаф Шольц Владимир Путин G20
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