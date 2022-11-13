Байден обсудит войну в Украине с Си Цзиньпином во время саммита G20

Война на территории Украины станет одной из главных тем во время встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина во время саммита G20.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как пишет издание, переговоры лицом к лицу состоятся в тот момент, когда отношения между странами упали до самого низкого уровня за последние десятилетия.

Президенты встретятся на индонезийском острове Бали в преддверии саммита G20.

По словам Байдена, ранее он провел много времени с Си Цзиньпином и "имел с ним откровенные разговоры". Президент США надеется построить основу для отношений между странами и обеспечить наличие правил, которые ограничат конкуренцию между ними. В то же время Байден не планирует идти на какие-либо фундаментальные уступки во время встречи со своим коллегой и хочет, чтобы они выложили собственные "красные линии".

Представители Белого дома утверждают, встреча президентов вряд ли принесет конкретные результаты. Также не следует ожидать совместных заявлений. Однако переговоры все же могут стабилизировать отношения.

Отмечается, что Байден также будет "бесспорным" в своей защите Украины. Китай тем временем избегает критики в сторону России, однако и дальше воздерживается от поставок оружия стране-оккупанту.

Как пишет Reuters, оба лидера хорошо знают друг друга, поскольку вместе проехали более 17 тысяч миль и провели 78 часов на встречах. Действующие президенты в свое время путешествовали по США и Китаю в 2011 и 2012 годах.

Между тем, Пекин разочарован тем, что администрация Байдена вооружает экономическую политику и стремится расширить свои связи с Европой и Африкой. Также Китай раскритиковал США из-за его позиции по Тайваню.

Си Цзиньпинь предположил, что Вашингтон пытается подавить растущее влияние Пекина, пытающегося обогнать экономику США.

"Администрация Байдена попытается убить двух зайцев одним выстрелом - заручиться поддержкой Китая в таких вопросах, как сдерживание Северной Кореи и изменение климата, чтобы создать определенную основу для сотрудничества между Китаем и США", - заявила эксперт из Китая в Стэндфордском университете Ориана Скайлар Мастро.

Еще один эксперт утверждает, что Китай и США в результате встречи лидеров могут восстановить некоторые рабочие механизмы для двусторонних консультаций по торговле и другим вопросам.