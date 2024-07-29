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Макрон предостерег президента Ирана от продолжения помощи РФ в войне против Украины

Париж, Понедельник 29 июля 2024 22:34
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Макрон предостерег президента Ирана от продолжения помощи РФ в войне против Украины Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Одной из тем обсуждений стала война России против Украины.

Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в Елисейском дворце, Макрон предостерег Пезешкиана от продолжения поддержки российских оккупантов в войне против Украины.

Также французский лидер призвал иранского президента сыграть роль для предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном путем прекращения поддержки "дестабилизирующих игроков".

Макрон добавил, что Иран должен прекратить эскалацию своей ядерной программы и соблюдать требования международных организаций.

При этом президент Франции заявил, что освобождение трех французских заложников, которых удерживает Иран, - обязательное условие для улучшения отношений между странами.

Что предшествовало

Напомним, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, страна предоставила оккупантам дроны-камикадзе “Шахед”, которыми они практически ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру Украины.

Власти Ирана, несмотря на это, продолжают отрицать поставки вооружения для РФ.

Недавно стало известно, что Евросоюз на год продлил санкции против Ирана за поддержку России в войне против Украины.

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Франция Российская Федерация Иран Эммануэль Макрон Война в Украине
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