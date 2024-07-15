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ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку агрессии России против Украины

Брюссель, Понедельник 15 июля 2024 12:42
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ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку агрессии России против Украины Фото: Санкции против Ирана за поддержку агрессии России продлены на год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Совет продлил до 27 июля 2025 года ограничительные меры в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины и вооруженных групп и образований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета.

В настоящее время режим санкций распространяется на 12 лиц и девять организаций. Активы этих лиц замораживаются, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, на этих физических лиц распространяется запрет на поездки в ЕС.

Санкции ЕС

В своих выводах от 21 и 22 марта 2024 года Европейский Совет призвал третьи стороны, включая Иран, немедленно прекратить оказание материальной поддержки агрессивной войне России против Украины.

В своих выводах от 17 и 18 апреля 2024 года Европейский Совет подтвердил свою приверженность принятию дальнейших ограничительных мер против Ирана, в частности в отношении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет. Наконец, Европейский Совет подтвердил, что ЕС по-прежнему полностью привержен содействию деэскалации и безопасности в регионе.

Совет 14 мая 2024 года расширил сферу действия ограничительных мер ЕС в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины, включив в нее как беспилотники, так и ракеты, а также поддержку иранской программой беспилотников и ракет вооруженных групп и образований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Напомним, после вторжения Россию в Украину Москва получила поддержку от стран так называемой "оси зла", среди которых важное место занимает Иран. Тегеран снабжает Россию оружием, в частности "Шахедами".

Украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%) и Китаю (-54,2%).

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