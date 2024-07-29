Макрон застеріг президента Ірану від продовження допомоги РФ у війні проти України

Президент Франції Еммануель провів переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Однією з тем обговорень стала війна Росії проти України.

Про це сказано у заяві Єлисейського палацу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому президент Франції заявив, що звільнення трьох французьких заручників, яких утримує Іран, є обов'язковою умовою для покращення відносин між країнами.

Макрон додав, що Іран повинен припинити ескалацію своєї ядерної програми та дотримуватись вимог міжнародних організацій.

Також французький лідер закликав іранського президента зіграти роль для запобігання ескалації між Ізраїлем та Ліваном шляхом припинення підтримки "дестабілізуючих гравців".

Як зазначили в Єлисейському палаці, Макрон застеріг Пезешкіана від продовження підтримки російських окупантів у війні проти України.

Що передувало

Нагадаємо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, країна надала окупантам дрони-камікадзе "Шахед", якими вони практично щодня атакують цивільну інфраструктуру України.

Влада Ірану, незважаючи на це, продовжує заперечувати постачання озброєння для РФ.

Нещодавно стало відомо, що Євросоюз на рік подовжив санкції проти Ірану за підтримку Росії у війні проти України.

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