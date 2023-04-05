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Макрон предостерег страны от помощи России в войне: станете ее соучастниками

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Пекин, Среда 05 апреля 2023 15:15
Макрон предостерег страны от помощи России в войне: станете ее соучастниками Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Каждый, кто будет поддерживать Россию в войне против Украины, станет ее соучастником. То есть, эта страна автоматически станет нарушителем международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона журналистам во время визита в Пекин.

"Любой кто поможет российскому агрессору в конфликте станет соучастником. С самого начала (войны - ред.) мы решили помочь стороне, на которую напали, и мы также четко дали понять, что каждый, кто помогает агрессору, будет соучастником, нарушив международное право", - сказал Макрон во время общения с журналистами.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон находится в Китае с рабочим. Во время которого он может попытаться задействовать Пекин для ускорения завершения войны в Украине.

Также французский лидер выразил мнение, что Китай может сыграть важную роль в войне в Украине из-за тесных связей с Россией.

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