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Макрон призвал Запад создать надежные гарантии безопасности для Украины

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Среда 31 мая 2023 16:36
Макрон призвал Запад создать надежные гарантии безопасности для Украины Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада должны предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку она продолжает противостоять российской агрессии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, гарантии безопасности для Украины от стран Запада должны быть "ощутимыми и надежными".

При этом глава французского государства подчеркнул, что Украина сегодня защищает Европу и поэтому "гарантии безопасности в многосторонних рамках" для нашей страны - в интересах западных государств.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, официальные лица Украины призывают Запад к формированию гарантий безопасности для нашей страны на фоне полномасштабной войны с Россией. Они, как утверждают украинские чиновники, необходимы для того, чтобы обеспечить защиту на период до вступления Украины в НАТО.

При этом власти нашей страны ожидают, что определенных договоренностей о гарантиях безопасности удастся достичь на саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

В ЕС уже предложили гарантии безопасности для Украины в виде обещания предоставлять необходимое вооружение.

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Эммануэль Макрон Война России против Украины Гарантии безопасности
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